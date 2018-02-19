Hakkari Yüksekova'ya Çinli gelin

Can Hakman

Yüksekovalı Kurtuluş Çapraz isimli genç, yaklaşık 8 yıl önce çalışmak için gittiği’dan’e geçip lokanta sektöründe çalışmaya başladı. Kurtuluş Çapraz,’de bir kafede kahve içerken tanıştığı Shan Shan ile 7 yıllık beraberliğini evlilikle taçlandırdı. Çift için’da bir düğün salonunda düğün yapıldı. Kiras fistan giyen ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken Çinli gelinin mutluluğu gözlerinden okundu.8 yıl önce işsizlik nedeniyle’a giden bir süre sonra da’de iş bulan 37 yaşındaki Yüksekovalı Kurtuluş Çapraz,’in Shandong Bölgesi’ndekikentinde iş çıkışında oturduğu kafede tesadüfen karşılaşıp tanıştığı 31 yaşındaki Çinli Shan Shan ile evlendi. Damat Kurtuluş Çapraz, “Daha önce’da çalışıyordum. Sonra’e geçtim. Orada çalışıyorum. Aşçı olarak gittim sonra kendi yerimi açtım. Shan Shan’da bir kafede kahve içerken beraberliğimiz öyle başladı. O gün bugündür beraberliğimiz bu güne kadar devam etti. 7 yıllık bir beraberliğimiz oldu. Ondan sonra evlenmeye karar verdik. Evlenmek içinde kendi memleketimizi akrabalarımızla yapmaya karar verdik. Büyük bir kültür farklılığı var. Çinlilerin düğünleri bu kadar kalablık olmuyor o yüzden Shan Shan ve annesi Lizhni Fen kalabalığın şokundalar. Bundan sonra’da’de yaşayacağız" dedi.Mutluğu yüzünde okunanli Shan Shan ise’den Türkiye’ye geldiğini belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi. Bir kafede kahve içerken tanıştıklarını belirten Shan Shan, “Biz 7 yıldır birlikteyiz. Ben Kurtuluş ile evlenmek istedim çünkü bana çok iyi davranıyor. Bana güzel yemekler yapıyor. İlk anneme ve babama söylediğimde yabancı biriyle evlenmek istediğimde başta yabancı olduğu için biraz tedirginlik oldu. Sonrasında en önemlisi ikimizin mutluluğunu düşündükleri için karşı çıkmadılar. Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum. Buranın kültürü çok güzel, bundan çok memnunum. Yüksekova çok güzel bir yer Kurtuluş’un ailesi de bana çok iyi davranıyor. Burayı çok sevdim çok memnunum” dedi.Gelinin annesi Lizhi Fen de, “çok güzel harika bir ülke. Hepimiz çok sevdik. İki ülke arsında çok mesafe düşünmüyorum. Kurtuluş’un ailesi de çok iyi insanlar. Hiçbir endişem yok. Bütün misafirlere de teşekkür ederim” dedi.Gelin ve damat ile kol kola giren davetliler saatlerce halay çekerken, gelin ve annesinin halay çekmesi büyük ilgi gördü. Damadın kız kardeşi turist rehberi Gülşah Çapraz da Çin’de Çince eğitimi aldığını belirterek, “Sürekli gelin ve ailesine burada eşlik ediyorum. Damat sürekli tercüme için hazır olamıyor o yüzden birkaç gündür gelinimiz ve annesinin bizim aile ve çevremizle iletişimini sağlamaya çalışıyorum. Konuşmalarını aynı anda hem Türkçeye hem de Kürtçeye çeviriyorum” dedi.