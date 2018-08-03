Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

03 Ağustos 2018, Cuma 09:36
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesindeki terör hedeflerine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda ilk belirlemelere göre, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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