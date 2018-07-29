Hakkari’de teröristlerce açılan ateşte bir güvenlik korucusu yaralandı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle açılan ateş sonucu bir güvenlik korucusu yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Çatalca Kelebek Tepe Üs Bölgesinde görevli olan güvenlik korucuların bulunduğu mevzilere İran tarafından PKK’lı teröristlerce ateş açıldı.
KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİYLE...
Keskin nişancı tüfeğiyle açılan ateş sonucu bir güvenlik korucusunun yaralandığı ifade edilirken, bölgede operasyonların başlatıldığı bildirildi.