Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

1'İ AĞIR 6 ASKER YARALI

Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.