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Hakkari'de hain saldırı: 1'i ağır 6 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce Kuzey Irak tarafından yapılan havanlı saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.

09 Ağustos 2018, Perşembe 13:26 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018, Perşembe 13:29
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

1'İ AĞIR 6 ASKER YARALI

Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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