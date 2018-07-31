Hastaneye kaldırılan 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Üs bölgesinde görevli astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya’nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya

OPERASYON BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda bugün tören düzenlenecek.

Törenin ardından cenazeler Sivas'a uğurlanacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada “31 Temmuz 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmesi sonucu, askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

İBRAHİM KALIN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine rahmet dileyerek, "Katillerinin yeri hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Karakaya ve bebeğine rahmet dileyen Kalın, "Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerinin yeri ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.