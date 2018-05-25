Saat 24.00 sıralarında Hakkari Valilik Parkı civarında iki patlama sesi duyuldu. Zırhlı araçlar bölgeye intikal ederek çevrede güvenliği aldı.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Patlamada can kaybı yaşanmazken, patlamaya neden olan ses bombası mı yoksa başka cisim mi olup olmadığı araştırılıyor. Vatandaşlar ise huzur ve güvenin hakim olduğu Hakkari’de bu tür tahriklerin kendilerini yıldıramayacağını belirterek, olayı yapanlara sert tepki gösterdi.