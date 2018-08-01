Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Terör şehidi minik Mustafa'nın törende kullanılacak fotoğrafının yerine 'Bebek' yazması yürekleri dağladı.

Hain saldırıda otomobili kullanan Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.





Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cesedi aynı hastanenin morguna alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı.

Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Nurcan Karakaya’nın, Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki annesi Suudiye Demir’e (57), acı haber verildi. Nurcan Karakaya’nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, akşam saatlerinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın kendisini arayarak patlamayı haber verdiğini anlattı. PKK’yı lanetleyen Ergüven, “En son aldığım bilgiye göre eşi, birliğe ziyarete gitmiş, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabayı patlatmışlar” dedi.

EŞİNE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMIŞ

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi.

Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi.

"SEVE SEVE FEDA ETTİK"

Üs bölgesinde görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya eşinin kek, börek ve pasta yaparak kendisine ve silah arkadaşlarına sürpriz yapmak istediğini söyledi. Vatana iki can feda ettiklerini söyleyen Karakaya, "Diyecek bir şeyimiz yok. Vatana iki canımız vardı. İki canımızı verdik. Seve seve feda ettik. Kanını yerde bırakmayacağız. Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu" dedi.

"BİZ EVLAT KATİLİ DEĞİLİZ"

Eşinin gidişini üst bölgesinden takip ettiğini anlatan Karakaya, "Ben zaten üs bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar zaten, silahımı aldım indim. Allah onları kahretsin. Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde bırakmayacağız gelip benden sorsalardı çocuğumdan eşimden sordular. Vatan sağolsun. Vatan yolunu iki canımız feda olsun" diye konuştu.





Törende Jandarma Astsubay Serkan Karakaya 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın yastığını bir an olsun elinden bırakmadı.

'BUNLAR İNSAN OLAMAZ'

Nurcan Karakaya’nın kayınpederi Mustafa Karakaya, "Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya kıyamadığı bebeğimize kıydılar. Bunlar insan olamaz, soyları kurusun" dedi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epkin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, askeri yetkililer ve polisler ile Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Serkan Karakaya katıldı. Anne- oğulun cenazeleri, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunarak, dua edildi. Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazesi, askerlerin omuzlarında helikoptere taşınıp, konularak, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova'ya gönderildi.

Nurcan Karakaya’nın babası Hakim Demir’in 14 yıl önce vefat ettiği, anne Suudiye Demir’in, 15 yaşındaki oğlu Emirhan Demir ile yaşadığı öğrenildi.

YENİ TAYİN OLMUŞ

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın, daha önce görev yaptığı Uşak’ın Sivaslı ilçesinden tayinin çıkması sonucu kısa bir süre önce yeni birliğinde göreve başladığı öğrenildi. Anne ve bebeğinin cenazelerinin, bugün Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’ndaki törenin ardından Şarkışla ilçesine getirilerek ikindi vakti Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

İBRAHİM KALIN: KATİLLERİNİN YERİ HEM BU DÜNYADA HEM DE AHİRETTE CEHENNEM OLACAKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine rahmet dileyerek, "Katillerinin yeri hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Karakaya ve bebeğine rahmet dileyen Kalın, "Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerinin yeri ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

5 METRE ÇAPINDA, 3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR

Bu arada, anne ve bebeği şehit eden patlayıcının, mutfak tüpü ile güçlendirildiği belirtildi. Miktarı ve cinsi araştırılan patlayıcı, üs bölgesi yolunda 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde bir çukurun oluşmasına neden olurken, hurda yığınına dönen otomobil ise olay yerinden çekici ile kaldırıldı.







