Hakkı Şengül kimdir? Neden vuruldu?

Akın Güler

Akşam saaatlerinde Niğde Yeşilgölcük Belediyesinde korkunç bir olay yaşandı. Saat 18.00 sularında belediye binasına gelen mevsimlik işçi Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e dört el ateş etti. Başakn kaldırıldığı Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan jandarmaya teslim olurken Hakkı Şengül'ün kim olduğuna dair bilgiler araştırılmaya başlandı.Belediye işçisi tarafından vurulan Belediye Başkanıyla ilgili en çok sorulan soruların başında Hakkı Şengül kimdir sorusu geliyor. Hakkı Şengül, 05.07.1970 yılında Yeşilgölcük Kasabasında doğdu. Eğitimi sırasıyla İlkokul ve Lise öğrenimini Yeşilgölcük'te tamamladı.1991-1993 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda Tekstil bölümünde iki yıl eğitim aldı. Zirai ilaç Bayiliği yapmakta iken 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde aday oldu ve kazanarak Yeşil Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuğu var.