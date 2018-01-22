Haldun Üstünel, Galatasaray’a geri dönüyor!

Erdinç Şahin

’in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından sürprizler arka arkaya gelmeye başladı.dönenardından Sarı-Kırmızılı camianın efsane isimlerindende kulübe geri dönüyor.Yönetim ya dagörev almayacak olan, Sarı-Kırmızılı kulübün yurt dışı ilişkilerini yürütecek.olan yakınlığı bilinentwitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Yurt dışından, kilometrelerce uzaktan çıktım geldim. Çok emek verdik çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını almanın mutluluğu ve huzuru ile şimdi dönme vakti. Cemiyete kalamıyorum. Herkesin gönlü ferah olsun. Ne demiştik Mayıs’lar Bizim. Allah’a emanet olun. Sevgilidoğru yönetim ile yeniden aramıza geliyor. Yurt dışı ikili ilişkilerde köprü görevini üstlenecek Sihirbaz, özlenen sinerjiyi geri getirecektir” ifadelerini kullandı.