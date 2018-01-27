Haley'den Trump'la ilişki iddialarına sert yanıt

'Gazap ve Öfke' yazarı Wolff'un Trump'ın bir kadınla evlilik dışı ilişkisi olduğunu öne sürmesi üzerine Hope Hicks ve Nikki Haley hakkında iddialar ortaya atıldı. BM Temsilcisi iddiaları 'son derece saldırgan ve mide bulandırıcı' diyerek reddetti

Haley'den Trump'la ilişki iddialarına sert yanıt
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki bir yılıyla ilgili yazdığı 'Gazap ve Öfke' isimli kitapla en çok satanlar listesinin başına oturan gazeteci Michael Wolff, çıktığı TV programlarında, kitabını dikkatli okuyanların Trump'ın bir kadınla 'yasak ilişkisini' fark edebileceklerini öne sürdü. Kitabın ardından bu iddia da ortalığı karıştırdı.
 

"SON DERECE SALDIRGAN VE MİDE BULANDIRICI"


Sayfaların tekrar üzerinden geçip satır arası okuması yapanlar olası iki isme odaklandı: Trump'ın iletişim direktörü Hope Hicks ve ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley.

Ancak Haley Trump’la ilişkisi olduğu iddialarına sert yanıt verdi. Politico’ya konuşan Haley, bir soru karşısında iddiaları 'son derece saldırgan ve mide bulandırıcı' diye reddetti.


"GÜÇLÜ KADINLARDAN RAHATSIZ OLAN CİNSİYETÇİ ERKEK UYDURMASI"


Sputnik'te yer alan habere göre, Wolff Haley'in kendisini Trump'ın halefi konumuna getirmeye çalıştığını ve başkanla başbaşa uzun vakitler geçirdiğini öne sürerken, BM Temsilcisi şunları söyledi: ''İddialar kesinlikle doğru değil. Kitapta Oval Ofis’te başkanla siyasi kariyerim hakkında çok fazla şey konuştuğum yazıyor. Onunla geleceğim hakkında hiç konuşmadım ve hiç yalnız olmadım. Air Force One'a bir kez bindim, Trump'la hep odada başkaları varken görüştüm.''

Trump yönetiminin en şahin çıkışlarını yapmasıyla dikkat çeken Haley, iddiaları güçlü kadınlardan rahatsız olan cinsiyetçi erkeklerin uydurduğunu savundu.
 

"TRUMP'LA HEMEN HER KONUDA HEMFİKİRİZ"


''Aklından geçenleri, inandığın şeyleri söylediğin zaman haset eden ve buna karşı yalanlarla veya başka şekilde, oklar fırlatmaya çalışan birileri oluyor. Onlar için tek seçenek seni aşağı indirmek'' diye yakınan Haley, Trump'la çok iyi anlaştıklarını ve hemen her konuda hemfikir olduklarını sözlerine ekledi.

 


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