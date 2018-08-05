Haliç Köprüsü metrobüs yolunda çalışma Haliç Köprüsü metrobüs yolunda iki gece sürecek asfalt yenileme çalışması gece 23.59 itibariyle başladı. Haliç Orta Köprüsü çalışma saatlerinde trafiğe kapatılırken metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor