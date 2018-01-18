Haliç Köprüsü'nde kaza: 2 yaralı

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

İdil Janet Demiray

Haliç Köprüsü’nde Ankara istikametinde seyreden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, biri sürücü olmak üzere iki kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde çevre güvenliğini alarak, Ankara istikametinde oluşan araç trafiğini tek şeritten sağladı.Kazaya karışan otomobillerin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından köprüdeki araç trafiği normale döndü.