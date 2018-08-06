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Haliç'teki 3 köprü bu gece bir süreliğine kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yapılacak bakım onarım çalışması ve deniz trafiği nedeniyle bu gece Haliç üzerindeki Yeni Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nün, yarın gece 1 ile 4 saat arasında değişen sürelerle araç ve yaya trafiğe kapatılacağı duyuruldu

06 Ağustos 2018, Pazartesi 18:58 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 00:20
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacak olup aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri UKOME kararı gereği deniz trafiğine açılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu sebeple Atatürk Köprüsü 07 Ağustos 2018 Salı günü saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. 

Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacağından dolayı kapalı olacak. 

Köprülerin gerek bakım onarım, gerekse deniz trafiğine açılması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin alternatif güzergahlardan sağlanması gerekmektedir. 

BU SAATLERDE KAPALI OLACAK

Yeni Galata Köprüsü  02.30 - 03.30   

Atatürk(Unkapanı) Köprüsü  00.30 - 04.30   

Haliç Metro köprüsü  02.30 - 03.30   

İSTANBUL-DHA


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