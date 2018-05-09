Halime Hatun kimdir? Tarihte nasıl ve kaç yaşında öldü?

Akın Güler

Çarşamba günleri reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin 117. bölümü bu akşam yayınlanıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde seyirciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Esra Bilgiç'in hayat verdiği "Halime Hatun" karakteri yaşamını yitirerek diziye veda etti. Bu gelişme sonrası "Halime Hatun kimdir?" sorusu arama motorlarında en çok aratılan konu oldu.Halime Hatun, ölüm tarihi il araştırılmaya başlandı. Ertuğrul Gazi'nin eşi olan Halime Hatun, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştiren Osman Bey'in de annesidir. Kayı Boyu'nun gelişip büyümesinde çok önemli bir role sahip olan Halime Hatun'un kabri, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi türbesinde bulunmaktadır.Halime Hatun, tarihte Halime Sultan ve Haime Hanım olarak birden fazla isimle anılmaktadır. Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi olmasa da ölüm tarihinin 1282 olduğu bilinen Halime Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesidir. Halime Hatun, Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşidir.Saru Batu Savcı Bey (vefâtı: 1287), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı.1281 yılında vefât eden Hâlime Hânım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır.Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesidir. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında 1757’de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılıştaki hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamit tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir. Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş ve iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içindeki batı ve güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.