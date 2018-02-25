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Halka filmi Apple ARkit ile gerçek oldu! ARkit nedir?

2002 yılında gösterime giren The Ring ya da Türkiye’de bilinen adıyla Halka adlı filmin efsane sahnesi ise Apple ARKit artırılmış gerçeklik altyapısı ile gerçek oldu. Peki ARKit nedir? Detaylar haberimizde...

Halka filmi Apple ARkit ile gerçek oldu! ARkit nedir?
Halka filmindeki korkunç karakter Samara Morgan‘ın televizyondan çıktığı o unutulmaz sahne Apple ARKit ile gerçek oldu. Peki ARKit nedir? Abhishek Singh, Apple’ın ARKit artırılmış gerçeklik altyapısı ile yeniden oluşturdu. Yeniden oluşturulan sahne, en az filmdeki kadar korkunç görünüyor. İşte o görüntüler:


ARKit nedir?

Apple'ın en büyük yazılım projelerinden biri olan Apple’ın ARKit sistemi  iOS 11.3 ile gelecek. ARKit 1.5, masalar ve sandalyeler gibi yatay zeminlere ek olarak artık duvarlar ve kapılar gibi dikey yüzeylerde yer alan dikey nesneleri tanıyor. Düz olmayan şekillere sahip yüzeylerin haritasını daha doğru biçimde çıkarabilen sistem yüksek çözünürlük sunuyor.

Halka'nın Apple ARKit ile oluşturulmasından sonra ARKit ile tasarlanmış yeni videoların da piyasaya çıkartması bekleniyor.
 


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