Halka filmi Apple ARkit ile gerçek oldu! ARkit nedir?



ARKit nedir?

Can Hakman

Halka filmindeki korkunç karakter Samara Morgan‘ın televizyondan çıktığı o unutulmaz sahne Apple ARKit ile gerçek oldu. Peki ARKit nedir? Abhishek Singh, Apple’ın ARKit artırılmış gerçeklik altyapısı ile yeniden oluşturdu. Yeniden oluşturulan sahne, en az filmdeki kadar korkunç görünüyor. İşte o görüntüler:Apple'ın en büyük yazılım projelerinden biri olan Apple’ın ARKit sistemi iOS 11.3 ile gelecek. ARKit 1.5, masalar ve sandalyeler gibi yatay zeminlere ek olarak artık duvarlar ve kapılar gibi dikey yüzeylerde yer alan dikey nesneleri tanıyor. Düz olmayan şekillere sahip yüzeylerin haritasını daha doğru biçimde çıkarabilen sistem yüksek çözünürlük sunuyor.Halka'nın Apple ARKit ile oluşturulmasından sonra ARKit ile tasarlanmış yeni videoların da piyasaya çıkartması bekleniyor.