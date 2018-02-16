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Halkbank 1300 personel alacak

Halkbank 2018'de binlerce personel alacağını açıkladı. Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan, 2018'in yenilenme yılı olduğunu söylerken, "İlk etapta bin 300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağız" dedi.
 

Halkbank 1300 personel alacak
Halkbank, 2017'de nakdi kredilerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 28.5 artırarak 203.5 milyar TL'ye taşıdı.

Bankanın KOBİ kredileri aynı dönemde yüzde 33.3 artış göstererek 77.6 milyar TL'ye yükseldi. 2016 yıl sonuna kıyasla yüzde 28.6 oranında artırdığı toplam mevduatını 193.2 milyar TL'ye çıkaran banka, aktif büyüklüğünü ise yüzde 31.9 artırarak 305.4 milyar TL'ye taşıdı.

Halkbank için yenilenme yılı olduğunu dile getiren Genel Müdür Osman Arslan, "2018'de organizasyon yapımızı daha da güçlendireceğiz. İlk etapta bin 300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağız" dedi.


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