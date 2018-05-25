Dün sosyal medya ABD'nin Halkbank'a 49 milyar dolar ceza kestiğini konuştu durdu. Hiçbir kaynak gösterilmeden dilden dile yayılan iddia sonrası, ardı ardına paylaşımlar geldi. Bugün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konu hakkında açıklama yaptı.

"BUNLAR UYDURMA"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı ve etkili oldu. Bazen hemen akabinde piyasaların normalleşmesi bekleniyor ama öyle olmuyor. Patikaya oturması zaman alıyor. Etkisi sınırlayan dün birkaç etken oldu. Bunlardan biri Halkbank'a ilişkin asılsız iddialar. Halkbank bunu yalanladı. Halkbank'a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber. Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Merkez Bankası ne gerekiyorsa yapacaktır" diyerek konuya son noktayı koydu.