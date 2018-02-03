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Halkın sağlığıyla böyle oynuyorlar! Karpuz kabuğundan cacık, peçeteden kaymak

Piyasada normalden daha ucuza yemek yemek için tercih edilen yerlerde akılalmaz gıda hileleri yapılıyor. Karpuz kabuğundan cacık, kaymaksız yoğurda peçeteden kaymak yapmak bunlardan sadece birkaçı

03 Şubat 2018, Cumartesi 11:22
Halkın sağlığıyla böyle oynuyorlar! Karpuz kabuğundan cacık, peçeteden kaymak
Hürriyet'ten Sefer Levent vatandaşın sağlığı ile oynayan gıda hilelerini kaleme aldı. İşte tüketiciyi aldatan o hileler:

LOHUSA ŞERBETLİ DÖNER

"Piyasada özellikle çok ucuza satılan dönerden uzak durmakta fayda var. Bu arada hemen belirteyim pahalıya satılan her et döner de sağlıklı anlamına gelmiyor. Etin kilogram fiyatı belli. Önünüze gelen 150-200 gr döner etinin fiyatı nasıl oluyor da etin 150-200 gramından ucuz olabilir, bir düşünün. Peki et dönerin içine et dışında neler giriyor? Bazı restoran ve büfeler soya kıyması, tavuk ve hindi eti kullanıyor. Sahte dönerin içine ayrıca hayvanların iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntıları da katılıyor. Tüm bu karışım anlaşılmasın diye lohusa şerbeti ile de renklendirilip kıyma haline getiriliyor ve döner tezgahında yerini alıyor.



Tavuk dönerde yapılan en yaygın hile ise deri kullanılması. Tavuk dönerin içine dörtte bir oranında tavuk derisi katan bazı restoranlar maliyetlerini de bir o kadar azaltıyor. Ayrıca market ya da diğer satış noktalarının son tarihi geçtiği için iade ettiği tavuklar bazı restoranlar tarafından ucuza toplanıyor.

KARABİBER DEĞİL AĞAÇ

Baharat, yemeklerin ayrılmaz parçası. Hem pişirirken hem de sonrasında evde de restoranlarda da çok kullanıyor. Evde güvenilir markaları veya baharatçıları tercih ettiğinizi varsayarak restoranlarda masaları süsleyen baharatlara dikkati çekmek istiyorum.

Karabiber pahalı bir baharat. Özellikle toz karabibere dikkat! Restoranlara çok ucuza karabiber satılıyor. Bu karabiberin içinde karabiber dışında, çöp, dal, yaprak ne varsa katılıp o şekilde öğütülüyor. Tabii ki ucuza mal olduğu için bazı restoranlar bu ucuz karabiberi tercih ediyor. Aynı uygulamanın başta kırmızı biber ve pul biber olmak üzere tüm baharatlar için geçerli olduğunu belirtmeme sanırım gerek yok...

İÇECEKLERİ MASADA AÇIN

Türkiye portakal cenneti olmasına rağmen taze sıkılmış diye sunulan çoğu portakal suyunun aslında konsantre olduğunu belirtmemize her halde gerek yok. Bunun dışında gazlı içeceklerin de markasının ne olduğuna dikkat etmekte yarar var. Masaya kapalı şişe ya da kutuda gelmeyen hiçbir içeceği kabul etmemenizi öneririm. Rakı başta olmak üzere sahte veya ucuz içkilerin nasıl şişelere doldurulduğunu daha önce ayrıntısıyla bu köşede kaleme almıştım. Gazsız içeceklerin de konsantre halde sağlanabildiğini veya çok ucuz kalitesiz markaların ürünleri olabileceğini ve tüm bunların masalara bardakta taşındığını unutmayın.

ANTEP FISTIĞI YERİNE BEZELYE

Özellikle tatlılarda kullanılan Antep fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı kullanılıyor. Tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin ekleniyor. Baklava şerbetlerinde şeker yerine bolca tatlandırıcı ve mısır glikozu kullanılıyor. Ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubu kullanımı da çok yaygın.

KARPUZDAN CACIK, PEÇETEDEN KAYMAK

Hani duyduklarınız bazen sizi hayrete düşürür ya bunlar da tam o cinsten. Karpuz kabuğunun yeşil kısmını incecik hale getirilip salatalık izlenimi veriliyor ve cacık yapımında kullanılıyor. Yani bazı restoranlar salatalığa ekstra para vermiyor. Kaymaksız yoğurt nasıl kaymaklı hale getirilir diye bir soru sizin aklınıza gelmez ama o da oluyor maalesef. Kaymaksız yoğurdun üstüne incecik peçeteyi yayıyorlar, oldu sana kaymaklı. Afiyet olsun!"

 


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