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Halkla beraber şehri yönetiyor

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, kentin en eski yerleşim bölgesi olan Fatih Mahallesi’nde doğup büyümüş.

Halkla beraber şehri yönetiyor
MEHMET COŞKUNDENİZ

Silivri’yi ve bölge halkını çok iyi tanıyor. İlçeyle ilgili önemli kararlar alırken halkın önerilerini, isteklerini dikkate alıyor. Bu amaçla, sürekli halkın içinde. Sokakları dolaşıyor, esnafı ziyaret ediyor, sorunları dinliyor ve çözüm üretiyor. “Ailem” dediği Silivri halkı da başkanı çok seviyor. POSTA ekibi olarak, başkanla birlikte kenti dolaşırken buna çok sık tanık olduk.

Yürüdüğümüz sokaklarda hemen herkes başkana selam verdi. Kahvehanede oturanlar ayağa kalkıp “Hoşgeldin başkan” diyerek elini sıktı. Özellikle de kadınlar çok ilgi gösteriyor başkana.

Bundaki en büyük etken, hem sempatik olması hem de kadın sorunlarına özel önem vermesi. Bana göre; bir belediye başkanının başarılı sayılması için sadece yaptığı işlere, hizmetlere bakmamak gerek.

Halkla kurduğu iletişim de en az o işler kadar önemli. Belli ki Özcan Işıklar başarısını halka borçlu. Çünkü halkla beraber şehri yönetiyor.

 


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