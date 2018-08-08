Halkla yüz yüze gelen son durağız

BAZI YÜKSELİŞLER SUNİ

11 yaşından beri bu işin içindeymiş. İsa Bey, “Türkiye’deki genel durgunluk, en çok da bizi etkiliyor. Çünkü biz halkın yüz yüze geldiği son durağız. Maliyet giderlerindeki yükseklik; sebze ve meyve üreticisinden, satıcısına kadar herkesi etkilediği için, birçok ürünün fiyatlarında da yükseklik oluyor. Bazılarında da suni bir yükselme var” dedi.

BAĞ KUR İNDİRİMİ

İsa Yılmaz, “Bizim ürünler dönemine göre; Antalya, Mersin, Adana, Samsun ve Bursa’dan geliyor. Sebze ve meyvenin fiyatlarının düşmesi için üretimin; tohum, mazot, gübre, ilaç anlamında desteklenmesi gerek. Ayrıca bizim gibi küçük esnafın Bağ Kur’u bir yıl kadar düşerse, hepimiz rahatlarız. Böyle olursa daha çok mal alırız. Bizim sektörde kayıt dışı üretim ve satış çok fazla. Yetkililerin bunları durdurması bile fiyatları düşürebilir” dedi.