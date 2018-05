Oscar Ödüllü oyuncu Halle Berry, John Wick 3’te Keanu Reeves ile rol almaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu Sofia karakteri ile karşımıza çıkacak.





Serinin bu filminde oyuncu kadrosuna yeni katılan isimler arasında Anjelica Huston (The Royal Tenenbaums), Asia Kate Dillon (Orange is the New Black), Mark Dacascos (Brotherhood of the Wolf) ve Jason Mantzoukas (The League) yer alıyor.





Devam filminde Ian McShane, Common, Laurence Fishburne, Lance Reddick ve Ruby Rose yeniden rol alacak. The Wolverine’in filminden tanıdığımız Hiroyuki Sanada filmin kötü karakteri olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca The Raid filminden tanıdığımız Yayan Ruhian ve Cecep Arif Rahman ve Man of Thai Chi filminde rol almış ünlü dövüş sanatları ustası Tiger Hu Chen John Wick'in karşısına çıkacaklar. Huston, Direktör lakaplı karakteri oynarken Dillon Yüksek Şura’da Yargıçı, Dacascos Sıfır olarak bilinen bir suikastciyi ve Mantzoukas da Tik Tak'ı canlandırıyor.





Derek Kolstad'ın yazıp Chad Stahelski’nin yönettiği John Wick: Chapter 3, 17 Mayıs 2019’da vizyona girecek.