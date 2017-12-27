Haluk Levent, AHBAP'ı o isimlere bırakacağını duyudu

Haluk Levent bir kez daha gönülleri fethetti

Son dakika... Haluk Levent 13 yıllık eşinden tek celsede boşandı

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Çiğdem Saltık

, kurucusu olduğu ve birçok sosyal yardım ile faaliyete imza attıklarıtaki başkanlık görevinden önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında ayrılacağını açıkladı.''Nisan sonu – Mayıs başı gibi devredeceğimbaşkanlığına hangi ismi layık görürsünüz? Kısa açıklama ile birlikte fikirlerinizi yazın canlarım. Benim kafamda 2 isim var. Sizlerden gelen fikirler yeni isimleri düşünmemi sağlayabilir'' diyerek Twitter'dan kararı duyuran, yeni başkan olarak beş isim önerdi.Yakında AHBAP yönetim kurulu olarak, Büşra Sanay, Cem Adrian, Fırat Tanış, Hayko Cepkin ve Mert Fırat ile görüşeceklerini açıklayan, ''Bu isimlere teklif götüreceğiz. Hepsi birbirinden değerli isimler. Tek problem hepsi çok yoğun çalışıyor. Umarım kabul ederler'' dedi. Takipçileri iset'e ''AHBAP’ı bırakma'' çağrısında bulundu.