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Haluk Levent, AHBAP'ı o isimlere bırakacağını duyudu

Haluk Levent, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) hareketinin başkanlığını 2018'in Nisan ya da Mayıs ayında bırakacağını açıkladı. Haluk Levent, yeni başkan için de isim önerilerinde bulundu

27 Aralık 2017, Çarşamba 12:39
Haluk Levent, AHBAP'ı o isimlere bırakacağını duyudu
Haluk Levent, kurucusu olduğu ve birçok sosyal yardım ile faaliyete imza attıkları AHBAP'taki başkanlık görevinden önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında ayrılacağını açıkladı.

''Nisan sonu – Mayıs başı gibi devredeceğim AHBAP başkanlığına hangi ismi layık görürsünüz? Kısa açıklama ile birlikte fikirlerinizi yazın canlarım. Benim kafamda 2 isim var. Sizlerden gelen fikirler yeni isimleri düşünmemi sağlayabilir'' diyerek Twitter'dan kararı duyuran Haluk Levent, yeni başkan olarak beş isim önerdi.

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Yakında AHBAP yönetim kurulu olarak, Büşra Sanay, Cem Adrian, Fırat Tanış, Hayko Cepkin ve Mert Fırat ile görüşeceklerini açıklayan Haluk Levent, ''Bu isimlere teklif götüreceğiz. Hepsi birbirinden değerli isimler. Tek problem hepsi çok yoğun çalışıyor. Umarım kabul ederler'' dedi. Takipçileri ise Haluk Levent'e ''AHBAP’ı bırakma'' çağrısında bulundu.

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