Haluk Levent Bodrumluları coşturdu

Özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen Bodrum Yaz Konserleri kapsamında Antik Tiyatro’da konser veren Haluk Levent, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser alanına saatler öncesinde gelmeye başlayan Haluk Levent hayranları, heyecanla sanatçının sahneye çıkmasını bekledi.

Hayranlarının yoğun alkışları arasında sahneye çıkan Haluk Levent, ilk olarak “Uçak Yaparım” şarkısını seslendirdi.

Sevilen sanatçı daha sonra “Ankara” ve “Tek Başına” isimli şarkılarını söyledi.

KONSERİ 2 BİN 500 KİŞİ İZLEDİ

Sahnedeki enerjisi ile büyük beğeni toplayan Haluk Levent hayranlarından tam not aldı. Levent’in eski ve yeni şarkılarından örnekler sunduğu konserini yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.



