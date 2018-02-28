Haluk Levent: Hayranlarımın çoğu erkek



'BEN HAYATIMDAN 5K'YI ÇIKARDIM'

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Elif Bayram

Ömür Özdemir’in stand up gösterisi “konuk olan Hhayranlarının hep erkek olduğunu söyledi:“Rock starların kadın hayranları oluyor. Benim şansıma ise konserlerimde önde hep erkekler oluyor, baba diye bağırıyorlar.”Yaşadığı zor günlerin ardından toparlandığını da anlatan şarkıcı, “Yaşadığınız acılardan sonra toparlanmışsanız, ‘o acıları iyi ki yaşamışım’ diyorsunuz. Ben hayatımdançıkarttım. Bunlar kin, kapris, kompleks, kibir ve kıskançlık” dedi.