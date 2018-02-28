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Haluk Levent: Hayranlarımın çoğu erkek

Haluk Levent, Gergedan Yapım’ın sahneye koyduğu Ömür Özdemir’in stand up gösterisi “Fazla Şaapma”ya konuk oldu. Duru Tiyatro’da gerçekleşen şovda şarkıcı, bilinmeyenlerini anlattı

Haluk Levent: Hayranlarımın çoğu erkek
Ömür Özdemir’in stand up gösterisi “Fazla Şaapma”ya konuk olan Haluk Levent, hayranlarının hep erkek olduğunu söyledi:

“Rock starların kadın hayranları oluyor. Benim şansıma ise konserlerimde önde hep erkekler oluyor, baba diye bağırıyorlar.” 


'BEN HAYATIMDAN 5K'YI ÇIKARDIM'


Yaşadığı zor günlerin ardından toparlandığını da anlatan şarkıcı, “Yaşadığınız acılardan sonra toparlanmışsanız, ‘o acıları iyi ki yaşamışım’ diyorsunuz. Ben hayatımdan 5K’yı çıkarttım. Bunlar kin, kapris, kompleks, kibir ve kıskançlık” dedi.



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