ALEV GÜRSOY CİMİN

Bir iyilik hareketinin öncüsü oldunuz: AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platfomu) Nasıl başladı hikayesi?

Böyle bir iyilik hareketi hayalimdi, gerçeğe dönüştü. Daha önce sosyal medyada yardım organizasyonlarına katılıyordum. Altı arkadaşla başlayan bu hareket büyüdü ve insanların hayatına dokunmaya başladı. Her geçen gün büyüyoruz. Ama benim işim sanat, şarkılarımı söylüyor ve para kazanıyorum. AHBAP’taki faaliyetlerimi huzur ve iyilik için yapıyorum.

Bu hareket en son neyi başardı?

Geçenlerde ayağı trafik kazası nedeniyle kesilmiş bir arkadaşımız için 170 bin lira topladık.

NASA’dan ödül almış iki çocuğu dil okuluna gönderdiniz...

Evet, geniş kapsamlı bir yardım hareketiyiz. Politik amacımız yok. Zaten AHBAP’ın bünyesinde her partiden insan var ama AHBAP çatısı altında politika yasak.

Bu kadar kutuplaşma varken isabetli bir karar almışsınız...

Toplumda kutuplaşma var ama bu kutuplaşmayı AHBAP’a yansıtmadık. Aksine bizler kutuplaşmayı çözüyoruz. Ankara İl Başkanı tesettürlü bir kızımız, imam üyemiz de var. Sosyalistler de var, veganlar da...

Adınız bir dönem borçlar, iflaslar, hacizler, senetler, tefecilerle yan yana geldi... Bu durumdan böyle büyük bir yardım hareketine yolculuk nasıl oldu?

Ben borçluydum ama borçlarımı ödedim. Borçlu olduğum dönemde iflaslar yaşadım, battım. Eğer o dönemlerde o acıları çekmeseydim AHBAP oluşmazdı.

Bir sanatçı olarak neden o kadar borçlandınız?

Benim hatamdı. Krizleri yönetemedim. Sorumluluk sahibi bir insana yakışmayacak yatırımlar, harcamalar yaptım. Bunun bedelini de ödedim. Acısını çektim. Hakkımda konuşan insanları da yargılayamıyorum çünkü bunun sorumlusu benim. Kötü işler güzel işleri daima örter...

Şimdi hayat nasıl gidiyor?

AHBAP dışında yeni bir albüm hazırlıyorum. Çok güzel şarkılar gelecek.

ALBÜM FOTOĞRAFLARINI MERYEM UZERLİ ÇEKİYOR

Albümün fotoğraflarını Meryem Uzerli’nin çekeceğini duyduk. Doğru mu?

Evet, nereden duydunuz şimdiden? (Gülüyor) Doğru, sevgili Meryem Uzerli benim albüm fotoğraflarımı çekecek. Ücretinin de AHBAP’a bağışlanmasını istedi. Meryem’le de zaten AHBAP vesilesiyle tanıştık. Bir filmin sponsorluğunu yapıyoruz. Eylem Kaftan yönetmenliğindeki filmde Meryem başrol oynuyor. “Ofisimi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz” dedim. Meryem’le de burada tanıştık ve Eylem, Meryem’in çok güzel fotoğraflar çektiğini söyledi.

İKTİDARI SEVEN HER SANATÇIYA YALAKA DİYEMEZSİNİZ

Son günlerde Yavuz Bingöl, Mazhar Alanson, Bülent Ortaçgil gibi isimlerin yaptıkları açıklamalar çok tartışıldı. Meslektaşlarınızın bu politik açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz?

Ortalık linçlerle dolu. Ben linç edilmekten çekinmeyen bir adamım. Umrumda değil, fikirlerimi söylerim. Ama Yavuz Bingöl’ün üzerine çok gittiklerini düşünüyorum. Onunla aynı fikirleri taşımıyorum. Mesela “Sol bitti” dedi. Hayır, sol her zaman var olacaktır. Bir alternatiftir, arayıştır. Ben de sola yatkın bir adamım. Mazhar abi de bizim pirimizdir şarkı konusunda. Ama Atatürk’le Peygamberi karşılaştırmak olmamış elbette. Biri dini lider, diğeri ülkenin kurucu lideri. Benim eleştirebileceğim tek şey bu olabilir, örnek yanlış. Ama onlar iktidarı sevme ya da birlikte hareket etme hakkına sahip. Ama onları linç etme hakkına kimse sahip değil. Eleştirin varsa yap geç.

Siz de kimi zaman sosyal medyada linç ediliyorsunuz...

Ne olacak? Bak yine söylüyorum: Hayır hayır hayır! Benim kimseden korkum yok. Zaten devletin kademelerinden sponsorluk hiç gelmedi, gelmez ki. Ben de bunun peşinde değilim. Olduğum gibi görünmeye çalışan bir adamım. İyiye iyi kötüye kötü derim.

Mesela?

Mesela referandum sürecinde Arda Turan ile Rıdvan Dilmen’in başlattığı ‘Evet’ kampanyasında linç edilmelerine tavır gösterdim. Siz korkmadan “Hayır” diyebiliyor musunuz, ona bakın. Tekrar Yavuz’a geliyorum. Katılmıyorum söylediklerine ama niye ana avrat küfür edip onu linç ediyorsunuz? Bu ülkenin sanatçılarının iktidarı sevme hakkı da vardır. Her iktidarı seven sanatçıya yalaka diyemezsiniz. Gerçekten de sevebilir; dünya kadar parası var, ihtiyacı yok ama, “Ben Erdoğan’ı çok seviyorum” diyor. Sevebilir. Yani adamın parası var, sanat kariyeri var; kendini buna niye mecbur hissetsin ki?

Birçoğu samimiyetsiz bulunuyor...

Ben iktidarla beraber hareket eden, yemek yiyen bazı sanatçıları samimi buluyorum. Adam seviyor kardeşim, niye kabullenemiyorsunuz? Ama açık söyleyeyim bazılarını da bulmuyorum elbette. Yine de benim iktidar karşıtı, muhalif bir adam olmam, diğer sanatçı meslektaşlarımı linç etme hakkı sağlamıyor bana.

Çağrılsanız gider misiniz?

Ben resepsiyonlara bir şartla giderim, kendi fikirlerimi söyleyebileceğim bir ortam varsa... Muhalif duruşu olan sanatçılara fikirlerini özgürce söyleme olanağı verilmeli. Haluk Levent olarak ülkeyle ilgili bir söz söyleme hakkı verilecekse giderim. Niye gitmeyeyim? Çok güzel yemekler var, yer içeriz yani (Gülüyor).

“Muhalif bir insanım” diye tanımlıyorsunuz kendinizi, sempati duyduğunuz hiçbir nokta yok mu?

Neden olmasın? Ama bazı şartlarım var. İktidarı sevmem için yavaş yavaş bir şeyler oluşmalı ki seveyim. Mesela Atatürkçülük yok edilmesin. Eğitim baştan tasarlansın, o zaman sevmeye başlarım. Kanun hükmündeki kararnameler atılsın, insanlar rahat rahat işine dönsün, sevmeye başlarım. OHAL tam anlamıyla kaldırılsın, sevmeye başlarım. Adalet tam anlamıyla işlemeye başlasın, hukuk tam anlamıyla herkes için var olsun, ifade özgürlüğü en üst seviyeye gelsin. Benim türbanlıyla muhafazakarla sorunum yok ki. Çalışma arkadaşlarım zaten türbanlı.

CANLI CANLI ISTAKOZ KAYNATMAM KURBAN ETİ YERİM

Sizin de muhafazakâr yanınız var mı?

İnançlı bir adamım diyeyim. Ama bana kimse ibadetimi soramaz. Çünkü bu benim özelim. Bu konuları konuşmayı da anlatmayı da doğru bulmam. İbadetin gizlisi makbuldür. Ama bana “Vegan mısın?” diye sorarsan cevabını veririm.

Aa, yoksa vegan mısınız?

Hayır, vegan değilim çünkü inançlı bir adamım. İnançlı bir adam olmasaydım vegan olabilirdim. İnançlarımda Allah’ım bana kurban eti vermiş, Kurban Bayramı vermiş. Bunu yok sayamam.

Aman veganlar duymasın!

Hiç fark etmez, duysunlar. Doğru gelmeyebilir kimilerine. Kurban etinin benim var oluşumla beraber geldiğini düşünüyorum. Ben inançlıyım ama hayvanların kesilme biçimi, mesela canlı canlı ıstakozun kaynatılması... Ben bunları yapmam. Ben inancıma göre kesilen kurban etini yerim. Büyük de konuşmayayım, ileride proteini başka türlü alabilirsek vegan da olabilirim, gelecekte et yemeyebilirim ama şimdi yiyorum.

DEVLET BANA ONUN YARAMAZ ÇOCUĞUYMUŞUM GİBİ DAVRANMALI

Siyasete gireceğiniz konuşulmuştu. Şu an buna sıcak bakıyor musunuz?

Ne bende ne de AHBAP’ta siyaset olmadı, olmayacak. Çünkü o zaman iyilik, sevgi ve gerçeğin peşinde koşmamız çok yanlış anlaşılır. Geçmiş dönemde “Siyasete girecek bu yüzden AHBAP’ı kurdu” dediler. Bir an önce seçim oldu da girmediğimiz görüldü. Üç partiden teklif geldi, hangileri olduğunu söyleyemem. Bundan sonra bana gelmesinler. Bizden onlara bir cacık olmaz. Ama artık normalleşmeliyiz, birbirimizi sevmeyi hatırlamalıyız.

Nasıl olacak bu? Nasıl uzlaşacağız?

Uzlaşmayı hep bizden beklemeyin, kusura bakmayın. Muhalif kesimden de değil, devletten beklensin uzlaşma. Devlet bana ben onun yaramaz çocuğuymuşum gibi davransın. Devlet şefkatli olur, olmalı. Fazıl Say’ın konserlerinin iptal olması ile ilgili tartışmaya ne diyorsunuz?

Devlet “Bu adam bize muhalif olsa da biz konserlerini verdirmeliyiz” demeli. Ayrıca ben de Fazıl Say’ın bazı uç fikirlerine katılmam ama Fazıl Say’ı dinlemek için Viyana’da kuyrukta binlerce insanı gördüğümde müthiş gururlanıyorum. Almanların onu dinlemek için sıraya girdiğini görünce sanki 10 şampiyonluk kazanmışız gibi hissediyorum. Yapmayın, bırakın konserlerini iptal etmeyin. Vatan hainliğine giden bir yol olmadıkça herkes her şeyi rahatça eleştirebilir. Toplumsal uzlaşı böyle olur.

Gelecekten umutlu musunuz?

Hiç olmadığı kadar umutluyum. O kadar sağlam bir Cumhuriyet var ki, o kadar sağlam bir milletiz ki... Herkes korkabilir ama ben korkmuyorum. Daha güzel günler gelecek, inanıyorum.