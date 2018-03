Halüsinasyon gören dadı iki kardeşi katletti

HALÜSİNASYON GÖREN DADI İKİ KARDEŞİ KATLETTİ



HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYOR



VAKIF KURDULAR

Can Hakman

şu günlerde New York’takidavasını izliyor. Davanın sanığı 55 yaşındaki. Dominik asıllı çocuk bakıcısı, anne ve babasının olmadığı bir sırada Lulu ve erkek kardeşi Leo Krim’i bıçaklayarak öldürmekle itham ediliyor.Olay 2012 yılında New York’ta yaşanıyor. Lulu’nun dans kursuna gitmediğini fark edip 3 yaşındaki kızı Nessie ile birlikte eve geri dönen anne Marina Krim, dehşet verici bir durumla karşı karşıya kalıyor. Ortega, bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışırken iki çocuğunun kanlar içindeki cansız bedenini banyoda buluyor.Korkuç olaydan altı yıl sonra New York’ta Ortega’nın yargılanmasına başlandı. Avukatı Ortega’nın suçsuz olduğunu, çünkü cezai ehliyeti bulunmadığını savunuyor. Ortega’nın çocukluğundan bu yana ‘kronik akıl hastalıkları’ndan mustarip olduğunu iddia ediyor. Buna göre sanık 16 yaşından bu yana depresyona bağlı rahatsızlıklar yaşıyor, halüsinasyonlar görüyor, olmayan sesler duyuyor.Dominik Cumhuriyeti’nden ABD’ye göç eden Ortega 2 yıl boyunca Krim ailesi için çalışmış. Üç çocukları olan Marina ve Kevin Krim çifti, çocukların bakımı için Yoselyn Ortega’dan destek almışlar. Dadı cinayeti, ‘Chanson Douce’ isimli Fransa’da en iyi edebiyat ödülü olan roman esin kaynağı da oldu. Leila Slimani, bu korkunç hikaye üzerine kurulan romanıyla 2016’da Goncourt edebiyat ödülüne aldı.İki çocuğunu korkunç bir şekilde kaybeden Krim ailesinin olaydan sonra 2013 yılında ‘Felix’ adını verdikleri bir erkek bebekleri olmuş. Krim ailesi çocuklara sanatsal eğitim sağlanması için ‘Lulu ve Leo’ adını taşıyan bir de vakıf kurmuşlar.Şimdi Yoselyn Ortega iki kez birinci dereceden, iki kez de ikinci derece cinayetle suçlanıyor. Suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.