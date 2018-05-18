Hama'da peş peşe 4 patlama

Suriye’de bulunan Hama kentindeki askeri hava alanında 4 patlama sesleri duyuldu

18 Mayıs 2018, Cuma 17:07
A A

Suriye devlet televizyonun haberine göre, Suriye’de bulunan Hama kentindeki askeri hava alanında sebebi bilinmeyen 4 patlama sesinin duyulduğu aktarıldı. Arka arkaya patlamanın gerçekleştiği belirtildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi de patlamaların yaşandığını duyurdu. 

Öte yandan, Hama’da meydana gelen patlamadan sonra yangın söndürme araçlarının patlama yerine gittiği öğrenildi. 

İHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER