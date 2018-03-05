Hamaney'in askeri danışmanı Safevi'den küstah Türkiye açıklaması

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı
, 45. gününe girdi.Havadan ve karadan teröristlere karşı kararlılıkla operasyonlar düzenlenirken, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney
'in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi
, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.
Safevi, Türk askerini "işgalci" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce durmasını beklediklerini belirtti.
Serap Belovacıklı