Hamaney'in askeri danışmanı Safevi'den küstah Türkiye açıklaması

Serap Belovacıklı

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütlerine karşı başlatılan, 45. gününe girdi.Havadan ve karadan teröristlere karşı kararlılıkla operasyonlar düzenlenirken, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı.'in askeri danışmanı, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.Safevi, Türk askerini "işgalci" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce durmasını beklediklerini belirtti.