Hamas'tan Prens Charles'a çağrı

Hamas Hareketi, Galler Prensi Charles'ı İsrail'in 70. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmamaya çağırdı

Hamas'tan Prens Charles'a çağrı
Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Charles'ın İsrail'in kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılacağını açıklaması kınandı.

"Charles'ın kutlamalara katılımının, milyonlarca Filistinlinin tehcir edilmesinin ve 1948'de Siyonist çetelerin işlediği katliamların görmezden gelinmesi demek" olduğunun belirtildiği açıklamada, "Katliamların işlenmesine teşvik etme konusunda en büyük rolü İngiliz hükümeti oynadı." ifadesine yer verildi.

"Bu katılım, İngiltere'nin, bu topraklar üzerinde hak sahibi olan Filistinlilere karşı İsrail'le suç ortaklığının devam ettiğinin kanıtıdır." denilen açıklamada, Charles'tan, Filistin halkının acılarını ve sıkıntılarını artırmamak için kutlamalara katılma kararından vazgeçmesi ve Balfour Deklerasyonu'nu açıklayarak işlediği hatayı düzeltmeye çalışması istendi.

Açıklamada ayrıca İngiliz halkına bu ziyareti iptal etmesi için Charles'a baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Geçen pazartesi İsrail basınında, Charles'ın, Londra'daki İsrail Büyükelçiliği'nde düzenlenecek kutlamalara katılacağı haberleri yer almıştı. Galler Prensi'nin söz konusu kutlamalara katılımı ilk olma özelliğini taşıyor zira İngiliz Kraliyet ailesinin fertleri, devlet yetkilileri ve bakanlar düzeyindeki bu kutlamalara katılmıyordu.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor. 

AA


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