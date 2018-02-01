Hamburgerin içinden kurt çıktı



GEÇEN YIL DA HAMAM BÖCEĞİ AYAKLARI ÇIKMIŞTI

Can Hakman

'nın başkenti Brasilia'da Edmagno Silva adında kişi pazar günü kendisi ve yanındaki kadın için ünlü fast food zincirinden iki adet hamburger sipariş etti. İddiaya göre, gelen hamburgerden bir ısırık alan Edmagno hemen ısırdığını kustu. Isırık ile fark ettiği hamburger etinde onlarca kurtçuk vardı. Olay’daki haber siteleri ve forumlarda da paylaşıldı.’daki haber sitelerinin geçtiği bilgiye göre, durumu restoran yetkililerine bildiren Edmango Silva tatmin edici yanıtı alamayınca kayıt etmiş olduğu 15 saniyelik görüntüleri insanlarla paylaştı.Video kısa sürede yayıldı. Geçen yıl da Mcdonalds'ın Tayland'daki bir şubesinde müşteriye verilen kahvenin içinde hamam böceği bacakları olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun ardındanözür dilemişti.Hürriyet