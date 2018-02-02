Hamdi Alkan'dan Anıl İlter'e: Seni piyasadan silerim, aç kalırsın!

Furkan Palalı
, Su Kutlu
, Cihan Ünal
ve Ahu Sungur'
un başrolünü paylaştığı 'Çukurdere'
setinde yönetmen Hamdi Alkan
ile Anıl İlter'
in kavga sebebi ortaya çıktı.
Oyuncu Anıl İlter
'in tokat yemesi gereken bir sahneye itiraz etmesi üzerine yönetmenin, çılgına döndüğü ve küfürler savurduğu iddia edildi.
Hamdi Alkan
'ın, setin ortasında Anıl İlter
'e, ''Seni bu piyasadan silerim. Hayatın boyunca iş bulamazsın. Yapımcılar arkadaşım. Bu camiada aç kalırsın'' diyerek bağırdığı öğrenildi.
Yaşanılan olaydan sonra oyuncu Anıl İlter'in
seti terk ettiği söylendi. Yapım şirketininse projeyi eylül ayına kadar rafa kaldırdığı konuşuluyor.
(Yönetmen Hamdi Alkan'ın setten paylaştığı bir kare)
Çiğdem Saltık