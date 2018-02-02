Hamdi Alkan'dan Anıl İlter'e: Seni piyasadan silerim, aç kalırsın!

Çiğdem Saltık

veun başrolünü paylaştığı 'setindeilein kavga sebebi ortaya çıktı.Oyuncu'in tokat yemesi gereken bir sahneye itiraz etmesi üzerine yönetmenin, çılgına döndüğü ve küfürler savurduğu iddia edildi.'ın, setin ortasında'e, ''Seni bu piyasadan silerim. Hayatın boyunca iş bulamazsın. Yapımcılar arkadaşım. Bu camiada aç kalırsın'' diyerek bağırdığı öğrenildi.Yaşanılan olaydan sonra oyuncuseti terk ettiği söylendi. Yapım şirketininse projeyi eylül ayına kadar rafa kaldırdığı konuşuluyor.