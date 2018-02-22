Hamdi Alkan kızı Zeynep için 'Kime çekti bilmiyorum' dedi

"DANS ETMEYE DEVAM ETSİN"

ZEYNEP ALKAN'IN ÇOK KONUŞULAN DANSI:

Zeynep Alkan: Özür dilerim baba, lütfen beni evlatlıktan reddetme!

Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan'ın dans videosu sosyal medyayı salladı

Çiğdem Saltık

davetlileri arasındave eşide vardı., Uğurkan Erez'le birlikte poz verdikten sonra kızı'la ilgili soruları yanıtladı., sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla adından söz ettiren kızıiçin şunları söyledi:"Zeynep kime çekmiş bilmiyorum. Ama eğlenceli, enerji dolu. Yüreği iyi aslında. Dans etmeye devam etsin. Nasıl mutlu olacaksa o olsun. İster oyuncu olsun ister evde otursun, yeter ki iyi bir insan olsun"larıyla sosyal medyayı sallıyor. 19 yaşında, üniversitede okuyor. Diyor ki: ''Oyunculukta karakter neyse onu yapmak zorundasın. Rol gelince ‘Hayır’ demem. Sınırım yok. Babam bana güvenir seçimlerime karışmaz.''