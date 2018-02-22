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Hamdi Alkan kızı Zeynep için 'Kime çekti bilmiyorum' dedi

Oyuncu Hamdi Alkan, geçen  günlerde mini şortuyla dans ederek olay yaratan kızı Zeynep için konuştu. Hamdi  Alkan, "Kime çekti bilmiyorum, dans etmeye devam etsin." diyerek kızını destekledi

Hamdi Alkan kızı Zeynep için 'Kime çekti bilmiyorum' dedi
2018 Gecce Mekan Ödülleri davetlileri arasında Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel de vardı.

Hamdi Alkan, Uğurkan Erez'le birlikte poz verdikten sonra kızı Zeynep Alkan'la ilgili soruları yanıtladı.

"DANS ETMEYE DEVAM ETSİN"

Hamdi Alkan, sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla adından söz ettiren kızı Zeynep için şunları söyledi:

"Zeynep kime çekmiş bilmiyorum. Ama eğlenceli, enerji dolu. Yüreği iyi aslında. Dans etmeye devam etsin. Nasıl mutlu olacaksa o olsun. İster oyuncu olsun ister evde otursun, yeter ki iyi bir insan olsun" 

ZEYNEP ALKAN'IN ÇOK KONUŞULAN DANSI:



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Zeynep Alkan, seksi pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. 19 yaşında, üniversitede okuyor. Diyor ki: ''Oyunculukta karakter neyse onu yapmak zorundasın. Rol gelince ‘Hayır’ demem. Sınırım yok. Babam bana güvenir seçimlerime karışmaz.''


 


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