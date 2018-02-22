Hamdi Alkan kızı Zeynep için 'Kime çekti bilmiyorum' dedi

2018 Gecce Mekan Ödülleri
davetlileri arasında Hamdi Alkan
ve eşi Selen Görgüzel
de vardı.
Hamdi Alkan
, Uğurkan Erez'le birlikte poz verdikten sonra kızı Zeynep Alkan
'la ilgili soruları yanıtladı.
"DANS ETMEYE DEVAM ETSİN"
Hamdi Alkan
, sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla adından söz ettiren kızı Zeynep
için şunları söyledi:
"Zeynep kime çekmiş bilmiyorum. Ama eğlenceli, enerji dolu. Yüreği iyi aslında. Dans etmeye devam etsin. Nasıl mutlu olacaksa o olsun. İster oyuncu olsun ister evde otursun, yeter ki iyi bir insan olsun"
ZEYNEP ALKAN'IN ÇOK KONUŞULAN DANSI:
Zeynep Alkan: Özür dilerim baba, lütfen beni evlatlıktan reddetme!
Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan'ın dans videosu sosyal medyayı salladı
Zeynep Alkan
, seksi poz
larıyla sosyal medyayı sallıyor. 19 yaşında, üniversitede okuyor. Diyor ki: ''Oyunculukta karakter neyse onu yapmak zorundasın. Rol gelince ‘Hayır’ demem. Sınırım yok. Babam bana güvenir seçimlerime karışmaz.''
Çiğdem Saltık