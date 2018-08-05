Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'a Ata Demirer'den sürpriz teklif!
Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'a yeni filminde rol verdi
PAZAR POSTASI
Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör'den olan kızı Zeynep Alkan (19), İtalya Roma'da oyunculuk eğitimi görüyor.
Bir hafta önce tatil için Türkiye'ye gelen Zeynep Alkan, Ata Demirer'den teklif aldı.
Babasına danışıp teklifi kabul eden Zeynep Alkan, Ata Demirer'in yeni filminde rol almak için Gökçeada'ya gidecek.
Zeynep Alkan, 2010'da 'Dersimiz Atatürk', 2012'de 'Arka Sıradakiler'de oynamıştı.
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