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Hamdi Ulukaya Amerika'da evlendi (Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya kimdir?)

Amerika'nın önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, New York’ta sade bir törenle Louise Vongerichten ile evlendi. Sade bir törenle evlenen çiftin düğünü yaz aylarında Türkiye’de olacak

29 Ocak 2018, Pazartesi 08:03
Hamdi Ulukaya Amerika'da evlendi (Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya kimdir?)
Hamdi Ulukaya ve Louise çifti, Amerikan yasalarına göre gerçekleştirilen nikahın ardından Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na giderek Türk yasalarına göre de evliliklerini resmileştirdiler. Louise ve Hamdi Ulukaya çiftinin düğünlerinin bu yaz ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla Türkiye’de yapılması planlanıyor.


FOOD DREAMS VAKFI’NIN KURUCUSU


Fransız kökenli Amerikan vatandaşı Louise Vongerichten, ABD’de kurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında faaliyet yürütüyor.



Mutfak sanatları konusundaki hayallerini gerçekleştirmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek veren Food Dreams Vakfı’nın kurucusu olan Louise Vongerichten, Washington D.C. Amerikan Üniversitesi finans bölümünden ve Paris’teki ESSEC Business School işletme yüksek lisans programından mezun.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?


Hamdi Ulukaya 1972 Erzincan'da dünyaya geldi. Chobani yoğurt firmasının kurucusu ve sahibidir. ABD'de yaşayan girişimci ve iş adamı olan Hamdi Ulukaya, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi, kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'sudur


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