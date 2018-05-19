Hamile eşinin gözü önünde tekme tokat dövdüler

Olay, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre pazardan alışveriş yapan Nazlı Kızıltepe(31) ve Hüzeyin Kızıltepe'nin(29) aldığı ürünleri evlerine taşıdıkları sırada ağır gelince dinlenmek için yere koydular. Daha sonra ürünlerin üzerinden kamyonet geçti.

HAMİLE KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kamyonetin kime ait olduğunu öğrenen çift, iş yerlerine giderek olayı anlattı. Her iki tarafın birbirine sarf ettiği sözlerin ardından yaşanan arbede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi E.T, akrabaları ve çalışanları ile birilkte Hüseyin Kızıltepe'ya saldırdı. 5 kişi, hamile olan eşinin yanında Kızıltepe'yi yere yatırıp tekme tokat dövdü.

Çevredekiler öfkeli grubu sakinleştirmekte güçlük çekti. Kocası darp edilen 7 aylık hamile Nazlı Kızıltepe ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. 5 şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.