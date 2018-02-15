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Hamilelikte çatlak oluşumu nasıl önlenir, çatlak oluşmaması için neler yapılabilir?

Hamilelik dönemindeki aşırı kilo alımından kaynaklanan gerilme cildimizde, özellikle de karın bölgesinde çatlakların oluşmasına neden olur. İşte bu çatlaklardan korunmak için yapabilecekleriniz...

Hamilelikte çatlak oluşumu nasıl önlenir, çatlak oluşmaması için neler yapılabilir?


Hamilelik döneminde vücudun değişmesi ile beraber derinin gerilmesi, kilo artışı gibi durumlarda ciltte bir takım yırtılmalar, lekeler ve çatlak  oluşumuna sebep oluyor. Hemen hemen her kadının ortak sorunu olan hamilelik dönemindeki çatlak oluşumlarının önüne geçebilmek için bir takım püf noktalar var. Sizde bu noktalara dikkat ederek hamilelik döneminde vücudunuzda oluşacak olan çatlakların önüne geçebilirsiniz.


 

DENGELİ BESLENMEK


Sadece hamilelik döneminde değil yaşamınızın her alanında dengeli beslenmelisiniz. Daha sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmek oldukça önemlidir. Bu dönemde dengeli beslenme kilo alıp verme gibi durumların önüne geçerek çatlak oluşumlarınızın önüne geçecektir. Aynı zamanda doktorunuzun onayı dahilinde bu dönemde egzersizlerinizi ihmal etmemelisiniz. 


PEELİNGDEN VAZGEÇMEYİN


Her ne kadar bu dönemde birazda derinin yumuşaklığı ve kalınlığı ile alakalı olsa bile hamilelik dönemi çatlaklarının bir nevi önüne geçemek için sizler için derlediğimiz püf noktalardan bir taneside peeling! Bu dönemde medikal olarak meyve asidi içeren ürünler sizin için tedavi edici bir yöntem olacaktır. Bu dönemde çatlağın ve cilt tipiniz göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu yöntemi emzirme döneminde uygulamamanız gerekmektedir.
 

CİLDİNİZİ SÜREKLİ NEMLİ TUTMAYI UNUTMAYIN


Bu dönemde çatlak oluşumunu en aza indirgeyen temel noktalardan bir taneside  cildinizi nemli tutmaktan geçmektedir. Bu dönemde istem dışı kilo artışı veya azalışı nedeni ile vücüdunuzun belli başlı yerlerinde çatlak oluşumunun önüne geçmek için karın bölgenizi bel ve kalçanızın sürekli olarak nemlendirmeye özen gösterin. Vücut losyonları, çeşitli yağlar ve kremler kullanmayı bu dönemde alışkanlık haline getiremeye çalışmalısınız.


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