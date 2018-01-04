Hamit Altıntop Türkiye'ye dönüyor (Hamit Altıntop kimdir?)



'TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM'



HAMİT ALTINTOP KİMDİR?

Mehmet Nuri Turan

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Darmstadt 98'e transfer olsan Hamit Altıntop, kulüple bağlarını kopardı.Açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapıldı. Darmstadt, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu.Hamit Altıntop, konuyla ilgili, "Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye'ye döneceğim" dedi.Kulüp, Hamit Altıntop'un kararına saygı duyduklarını ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.Hamit Altıntop'un Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı iddia ediliyor.Hamit Altıntop kimdir, Hamit Altıntop, 8 Aralık 1982 tarihinde Gelsenkirchen, Almanya‘da doğmuştur. 1974 yılında işçi olarak Almanya’ya giden ailesi aslen Malatya‘nın Akçadağ ilçesi Kozluca beldesindendir. Babası Mehmet Altıntop, annesi Meryem Altıntop’dur. Halil Altıntop adında ikiz kardeşi vardır. Henüz üç yaşındayken babaları vefat etti. Babasının ilk eşinden olan çocuklarıyla beraber toplam 10 kardeşler.Hamit Altıntop, ikiz kardeşi Halil Altıntop ile futbola doğduğu şehrin takımı olan Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd takımında başladı. Ardından TuS Rotthausen, SG Wattenscheid 09 takımlarında oynadı. 2003 yılında FC Schalke 04 takımına transfer oldu.2006-07 sezonunda kardeşi Halil Altıntop‘un takımı FC Schalke 04’e transfer transfer oldu. 2007-08 sezonu başında bonservis bedeli olmadantakımına gitti. Daha sonra da 19 Mayıs 2011 tarihinde Real Madrid‘e transfer olmuştur.13 Temmuz 2012 tarihinde‘a transfer oldu. 2013 yılında Hamihaftasındavemaçlarında forma giydikten sonra 5 lig maçında sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi.