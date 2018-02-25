Hamsi Karadeniz'de doğal ortamında görüntülendi



'BESİN NEREDEYSE HAMSİ ORAYA GİDER, BU NEDENLE YERİNİN TESPİTİ OLDUKÇA ZOR'

'BU SENE BİZDE AZ OLMASININ SEBEBİ ISIYA DUYARLILIK'

'HAMSİNİN KÜSTÜĞÜNÜ SÖYLEYENLERE CEVABIM: KÜSTÜRMESEYDİNİZ'

Nazlı Erdol

kültüründe önemli yer tutan hamsinin avlanmasına ve doğal ortamına tanıklık eden Ceylan, bu canlı türünü Karadeniz sularında ilk defa fotoğrafladı.Ceylan, hamsinin denizlerde zemine veya yüzeye bağlı olmaksızın hareket edebilen () bir canlı türü olduğunu söyledi. Hamsinin mikroskobik büyüklükte, hareket yetenekleri zayıf, dalga ve akıntılarla hareket edebilen canlılarla () beslendiğini belirten Ceylan, "Besin neredeyse, hamsi de oraya gider. Hamsinin nerede olduğunun tespiti son derece güçtür, bu nedenle görüntülenmesi de çok zordur" dedi.Ceylan, bu besinlerin de çevresel kirliliğe duyarlı olduğuna işaret etti: "kıyılarındave otoyol benzeri yapılanmalarla bozulan ekosistem ile kıyısal alanlardaki evsel ve endüstriyel kirlilik hamsinin besini üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Değişen iklimsel koşullar da hamsinin yaşam alanının belirlenmesinde son derece önem arz ediyor. Bu sene hamsinin kıyılarımızda az bulunmasının nedenlerinden biri ısıya duyarlı olmasıdır., kışın Karadeniz’deki soğumaya bağlı olarak hareket ediyor. Su ısısının yüksek olması durumunda balıkkıyılarına uğramadan Gürcistan’a geçiyor."Doğal hayata saygı göstermenin önemine değinen Ceylan, "Biz onların yaşamlarına saygı gösterip koruyabildiğimiz sürece onlar da varlıklarını sürdürürler. Bazılarının 'Bize küstü gitti' gibi sözlerine benim cevabım, 'O zaman küstürmeseydiniz.' Vatandaşların bu konuda bilim insanlarımıza inanması ve dediklerini yapması gerekiyor" dedi.