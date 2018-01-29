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Hamza Dursun kimdir? Tolgshow'un konuğu kayakçı Hamza Dursun kaç yaşında ve nereli?

Olimpiyatlar'da Türkiye'yi temsil edecek olan kayakçı Hamza Dursun, Tolgshow'un konuğu oldu. Peki, Hamza Dursun kimdir? Tolgshow'un konuğu kayakçı Hamza Dursun kaç yaşında? İşte Hamza Dursun'un hayat hikayesi...

29 Ocak 2018, Pazartesi 11:37
Hamza Dursun kimdir? Tolgshow'un konuğu kayakçı Hamza Dursun kaç yaşında ve nereli?
Hamza Dursun, Türkiye'yi Olimpiyatlarda temsil edecek. Milli kayakçı Hamza Dursun, Fox TV'de yayınlanan Tolga Çevik'in oyunu Tolgshow'a konuk oldu.

Olimpiyatlarda kayak branşında ülkemizi temsil edecek Hamza Dursun'un hayat hikayesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.



Peki, Hamza Dursun kimdir? Hamza Dursun kaç yaşında? İşte Hamza Dursun'un hayat hikayesi...


HAMZA DURSUN KİMDİR?


Hamza Dursun, 1994 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Türkiye’nin kayak dalında ilk Olimpik sporcusu özelliğini taşıyan Hamza Dursun, köydeki imkanlarla spora başladığını belirterek, ailesinin de desteğiyle 15 yaşında kayak sporuna ortaokul eğitiminin ardından başladı. Ağrı'da kayak branşı seçmelerine katılan Dursun, Türkiye adına FIS Kayaklı Koşu müsabakalarında yarıştı.

2018 PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatlarında Güney Kore’de Türkiye’yi temsil edecek olan Hamza Dursun, Kayaklı Koşu Balkan Turnuvası’nda ülkemizi temsil ederek 2. oldu.


HAMZA DURSUN HAFTADA 28 SAAT ANTRENMAN YAPIYOR


Petter Northug'u idolü olarak gördüğünü belirten Hamza Dursun, haftada 28 saat antrenman yaptığını açıkladı.

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