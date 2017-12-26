Hamza Hamzaoğlu 3500 liralık nafakaya itiraz etti

201 BİN LİRALIK DAVA

Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

'Oğlumun babası Hamza Hamzaoğlu'

Erdinç Şahin

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, şu an antrenörlük yapmadığını belirtensadece bir dükkan ve bir daireden gelen kira getirisinin bulunduğunu ileri sürdü.Aylık gelirinin gayrimenkullerin kirasından gelen 3800 lira olduğunu belirtenödediği nafakada indirim yapılmasını istedi.medya sorumlusu iken tanıştığınun kendisine ve oğluna 5 yıl hapis hayatı yaşattığını ileri sürennafaka davasının yanı sırabaşvurarak 201 bin liralık da tazminat davası açmıştı.'da 12 gayrimenkulü, ayrıca kendisinin 2, eşi ve kızının da birer lüks aracı olduğunu iddia etmişti. Yanmaz dilekçesinde, Hamza-oğlu tarafından hem cinsel hem duygusal anlamda sömürüldüğünü ileri sürmüştü.