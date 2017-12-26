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Hamza Hamzaoğlu 3500 liralık nafakaya itiraz etti

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, 5 yıl birlikte olduğu Sinem Yanmaz'dan evlilik dışı doğan oğlu için açtığı davada verilen aylık 3500 liralık nafakaya itiraz etti. 

Hamza Hamzaoğlu 3500 liralık nafakaya itiraz etti
Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, şu an antrenörlük yapmadığını belirten Hamza Hamzaoğlu, sadece bir dükkan ve bir daireden gelen kira getirisinin bulunduğunu ileri sürdü.
 

201 BİN LİRALIK DAVA


Aylık gelirinin gayrimenkullerin kirasından gelen 3800 lira olduğunu belirten Hamza Hamzaoğlu, ödediği nafakada indirim yapılmasını istedi. Denizlispor medya sorumlusu iken tanıştığı Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendisine ve oğluna 5 yıl hapis hayatı yaşattığını ileri süren Sinem Yanmaz, nafaka davasının yanı sıra İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 201 bin liralık da tazminat davası açmıştı.

Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davasıHamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

Sinem Yılmaz, Hamza Hamzaoğlu'nun Beşiktaş, Küçükçekmece, Silivri ve Antalya Alanya'da 12 gayrimenkulü, ayrıca kendisinin 2, eşi ve kızının da birer lüks aracı olduğunu iddia etmişti. Yanmaz dilekçesinde, Hamza-oğlu tarafından hem cinsel hem duygusal anlamda sömürüldüğünü ileri sürmüştü. 

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