Hamza Hamzaoğlu kararını verdi
Antalyaspor’a geldiği günden beri çıktığı 16 maç sonunda topladığı 21 puanla kırmızı-beyazlıların lige tutunmasında büyük rol oynayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yönetimin kendisiyle yola devam etme isteğine yeşil ışık yaktı
Antalyaspor yönetiminin geçtiğimiz günlerde kendisiyle yola devam edeceği yönündeki görüşler hakkında sorulan soruya Hamzaoğlu, kararını verdi.
Akdeniz temsilcisinde yola devam etmek istediğini söyleyen Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı:
Ben de Antalyaspor ile yola devam etmek istiyorum. Oturup konuşmamız ve gelecek yılın planlamasını yapmamız lazım. Şartları konuşup değerlendirmemiz gerekiyor. Ben yola Antalyaspor ile devam etme düşüncesindeyim.