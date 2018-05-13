Hamza Hamzaoğlu kararını verdi

Antalyaspor yönetiminin geçtiğimiz günlerde kendisiyle yola devam edeceği yönündeki görüşler hakkında sorulan soruya Hamzaoğlu, kararını verdi.

Akdeniz temsilcisinde yola devam etmek istediğini söyleyen Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ben de Antalyaspor ile yola devam etmek istiyorum. Oturup konuşmamız ve gelecek yılın planlamasını yapmamız lazım. Şartları konuşup değerlendirmemiz gerekiyor. Ben yola Antalyaspor ile devam etme düşüncesindeyim.