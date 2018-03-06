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Hande Ataizi Benjamin Harvey'den boşandı

Hande Ataizi 7 yıllık Amerikalı eşi Benjamin Harvey'den resmen boşandı. Hande Ataizi sosyal medya hesabından boşandığını şu sözlerle duyurdu

06 Mart 2018, Salı 15:58
Hande Ataizi Benjamin Harvey'den boşandı
Geride bıraktığımız ay içerisinde yedi yıllık eşi Benjamin Harvey’den ayrılacağı iddiaları ortaya atılan ancak bu iddiaları yalanlayan oyuncu Hande Ataizi birkaç gün önce boşanma davası açmış ancak duruşmaya katılmadığı için dava düşmüştü.

BOŞANDIĞINI INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU


Herkes Ataizi’nin boşanmak adına ikinci bir dava açtığı haberlerini konuşurken oyuncu sosyal medya hesabından ayrıldıklarını açıkladı. İşte Hande Ataizi’nin o satırları: Bugün hayatımın yeni bir evresine attığım adımı, ilk kez sizle paylaşmak istedim. Yedi yıllık eşim ve biricik oğlum Leon'un babası Benjamin Harvey ile karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Ama üçümüzü yine hep beraber görmeye devam edeceksiniz. Leon'un anne ve babası olarak yemeklerde, parklarda, okulda… Aramızdaki dostluk ve arkadaşlık ilişkisi boşanmayla bitmeyecek kadar sağlam. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var. Yeter ki sevgi, saygı ve dostluk hayatımızdan eksilmesin…

BENJAMİN HARVEY KİMDİR?


Hande Ataizi ile birlikte olan Benjamin Harvey  1978 doğumlu Amerikalı bir gazeteci. Associated press ve bloomberg news’un İstanbul bürosunda çalışıyor. Hande Ataizi ve Benjamin Harvey 8 Eylül 2012 günü dünya evine girdi. Çiftin 3 yaşında Leon isimli bir oğulları var.


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