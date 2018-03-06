Hande Ataizi Benjamin Harvey'den boşandı

BOŞANDIĞINI INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

BENJAMİN HARVEY KİMDİR?

Büşra Kamış

Geride bıraktığımız ay içerisinde yedi yıllık eşi’den ayrılacağı iddiaları ortaya atılan ancak bu iddiaları yalanlayan oyuncubirkaç gün önce boşanma davası açmış ancak duruşmaya katılmadığı için dava düşmüştü.Herkes Ataizi’nin boşanmak adına ikinci bir dava açtığı haberlerini konuşurken oyuncu sosyal medya hesabından ayrıldıklarını açıkladı. İşte Hande Ataizi’nin o satırları: Bugün hayatımın yeni bir evresine attığım adımı, ilk kez sizle paylaşmak istedim. Yedi yıllık eşim ve biricik oğlum Leon'un babası Benjamin Harvey ile karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Ama üçümüzü yine hep beraber görmeye devam edeceksiniz. Leon'un anne ve babası olarak yemeklerde, parklarda, okulda… Aramızdaki dostluk ve arkadaşlık ilişkisi boşanmayla bitmeyecek kadar sağlam. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var. Yeter ki sevgi, saygı ve dostluk hayatımızdan eksilmesin…Hande Ataizi ile birlikte olan Benjamin Harvey 1978 doğumlu Amerikalı bir gazeteci. Associated press ve bloomberg news’un İstanbul bürosunda çalışıyor. Hande Ataizi ve Benjamin Harvey 8 Eylül 2012 günü dünya evine girdi. Çiftin 3 yaşında Leon isimli bir oğulları var.