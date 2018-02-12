Hande Ataizi'den itiraf: Dedikodu tapu yüzünden çıktı



AVUKATA SORMUŞ



3 AYDA GEÇECEK

Hande Ataizi: Her gece aynı şeyler sıkıcı

Hande Ataizi ile Benjamin Harvey boşanıyor mu? Açıklama geldi

İdil Janet Demiray

“Her evlilikte problemler yaşanabilir. Sonra da aşılır. Evet sıkıntı var, ama boşanma asla sözkonusu değil” demişti.Hande Ataizi önceki gün Beylikdüzü, Marmara Forum’daki bir etkinliğe katıldı. “Boşanma dedikodusu nereden çıktı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Haber duyulunca herkes arayıp ‘Ne oluyor?’ diye sordu. Bir tek Benjamin umursamadı. Çünkü yıllardır bu iddiaya alışık.”Hande Ataizi dedikoduya kendisinin neden olduğunu da itiraf etti: “Her şey benim boşboğazlığım yüzünden. Bodrum’daki evle ilgili tapu meselem vardı. Avukata ‘Evlendikten sonra aldığımız bir ev var. Boşanırsam ne olur?’ diye sordum. Fısıltı gazetesi anında harekete geçti. Boşanma olsa saklayamam ki. Keyfim yerinde. Zaten benim için Benjamin’den ziyade aile konsepti önemli. Oğlumuz Aslan Leon 3 yaşında. Çocuk olunca ayrılık kararı vermek zor.”Hande Ataizi dudağına yaptırdığı dolguyla ilgili de konuştu: “Şişlik 3 ay sonra inecek. Bu yüzden bir diziyi kabul edemedim.”