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Hande Ataizi'den itiraf: Dedikodu tapu yüzünden çıktı

Hande Ataizi’nin, Eylül 2012’de evlendiği Amerikalı gazeteci-televizyoncu Benjamin Harvey’den boşanacağı iddia edilmişti

Hande Ataizi'den itiraf: Dedikodu tapu yüzünden çıktı
Hande AtaiziHer evlilikte problemler yaşanabilir. Sonra da aşılır. Evet sıkıntı var, ama boşanma asla sözkonusu değil” demişti.

Hande Ataizi önceki gün Beylikdüzü, Marmara Forum’daki bir etkinliğe katıldı. “Boşanma dedikodusu nereden çıktı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Haber duyulunca herkes arayıp ‘Ne oluyor?’ diye sordu. Bir tek Benjamin umursamadı. Çünkü yıllardır bu iddiaya alışık.”


AVUKATA SORMUŞ


Hande Ataizi dedikoduya kendisinin neden olduğunu da itiraf etti: “Her şey benim boşboğazlığım yüzünden. Bodrum’daki evle ilgili tapu meselem vardı. Avukata ‘Evlendikten sonra aldığımız bir ev var. Boşanırsam ne olur?’ diye sordum. Fısıltı gazetesi anında harekete geçti. Boşanma olsa saklayamam ki. Keyfim yerinde. Zaten benim için Benjamin’den ziyade aile konsepti önemli. Oğlumuz Aslan Leon 3 yaşında. Çocuk olunca ayrılık kararı vermek zor.”


3 AYDA GEÇECEK


Hande Ataizi dudağına yaptırdığı dolguyla ilgili de konuştu: “Şişlik 3 ay sonra inecek. Bu yüzden bir diziyi kabul edemedim.”

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