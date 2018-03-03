Hande Ataizi eşi Benjamin Harven'e boşanma davası açtı

Hande Ataizi
, 6 yıl önce evlendiği eşi Benjamin Harvey'e
boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı.
10 GÜN İÇİNDE TAKİP EDİLMEZSE DAVA DÜŞECEK
Akşam’da yer alan habere göre; Mahkeme hâkimi, iki tarafın katılmaması nedeniyle duruşmayı sonlandırdı.
Dosya 10 gün içerisinde de takip edilmezse dava düşecek.
Hande Ataizi,
'FARKLI KÜLTÜRLERDE YETİŞMEMİZ ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİĞE NEDEN OLDU'
dilekçesinde şu iddialara yer verdi:
"Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür."
HANDE ATAİZİ BOŞANMA İDDİALARINI KESİN BİR DİLLE YALANLAMIŞTI
Leon adında bir çocukları bulunan çiftin boşanacağı dedikodusu geçen haftalarda ortaya çıkmıştı. Daha önce de birçok kez ayrılacakları yönünde haberler çıkan çiftten Hande Ataizi
, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak görünen o ki iddialar hiç de yalan değilmiş.
Hande Ataizi
''HER GECE AYNI ŞEYLER SIKICI''
evliliğe dair POSTA
'ya şöyle konuşmuştu:
''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''
Hande Ataizi trans kadın oldu (Yerin kulağı var)
Hande Ataizi'den itiraf: Dedikodu tapu yüzünden çıktı
Hande Ataizi ile Benjamin Harvey boşanıyor mu? Açıklama geldi
Hande Ataizi: Her gece aynı şeyler sıkıcı
Elif Bayram