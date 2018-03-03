Hande Ataizi eşi Benjamin Harven'e boşanma davası açtı



10 GÜN İÇİNDE TAKİP EDİLMEZSE DAVA DÜŞECEK



'FARKLI KÜLTÜRLERDE YETİŞMEMİZ ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİĞE NEDEN OLDU'



HANDE ATAİZİ BOŞANMA İDDİALARINI KESİN BİR DİLLE YALANLAMIŞTI



''HER GECE AYNI ŞEYLER SIKICI''

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Hande Ataizi: Her gece aynı şeyler sıkıcı

Elif Bayram

, 6 yıl önce evlendiği eşiboşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı.Akşam’da yer alan habere göre; Mahkeme hâkimi, iki tarafın katılmaması nedeniyle duruşmayı sonlandırdı.Dosya 10 gün içerisinde de takip edilmezse dava düşecek.dilekçesinde şu iddialara yer verdi:"Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür."Leon adında bir çocukları bulunan çiftin boşanacağı dedikodusu geçen haftalarda ortaya çıkmıştı. Daha önce de birçok kez ayrılacakları yönünde haberler çıkan çiftten, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak görünen o ki iddialar hiç de yalan değilmiş.evliliğe dair'ya şöyle konuşmuştu:''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''