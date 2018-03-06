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Hande Ataizi ikinci davayı açtı

Hande Ataizi, 6 yıl önce evlendiği eşi Benjamin Harvey'e boşanma davası açmıştı

06 Mart 2018, Salı 06:53
Hande Ataizi ikinci davayı açtı
Hande Ataizi ile 6 yıllık eşi Amerikalı Benjamin Harvey’in boşanması davası 2 Mart’ta idi. Ancak taraflar duruşmaya gitmeyince dava düştü. Hande Ataizi dün yine dava açtı. 
 

FARKLI KÜLTÜRLERDE YETİŞMEMİZ ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİĞE NEDEN OLDU'


Hande Ataizi, dilekçesinde şu iddialara yer vermişti:

"Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür."


HANDE ATAİZİ BOŞANMA İDDİALARINI KESİN BİR DİLLE YALANLAMIŞTI


Leon adında bir çocukları bulunan çiftin boşanacağı dedikodusu geçen haftalarda ortaya çıkmıştı. Daha önce de birçok kez ayrılacakları yönünde haberler çıkan çiftten Hande Ataizi, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak görünen o ki iddialar hiç de yalan değilmiş.


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