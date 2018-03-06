Hande Ataizi ikinci davayı açtı

FARKLI KÜLTÜRLERDE YETİŞMEMİZ ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİĞE NEDEN OLDU'



HANDE ATAİZİ BOŞANMA İDDİALARINI KESİN BİR DİLLE YALANLAMIŞTI

İdil Janet Demiray

ile 6 yıllık eşi Amerikalı’in boşanması davası 2 Mart’ta idi. Ancak taraflar duruşmaya gitmeyince dava düştü. Hande Ataizi dün yine dava açtı.dilekçesinde şu iddialara yer vermişti:"Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür."Leon adında bir çocukları bulunan çiftin boşanacağı dedikodusu geçen haftalarda ortaya çıkmıştı. Daha önce de birçok kez ayrılacakları yönünde haberler çıkan çiftten, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak görünen o ki iddialar hiç de yalan değilmiş.