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Hande Ataizi ile Benjamin Harvey boşanıyor mu? Açıklama geldi

Hande Ataizi 2012'de Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evlenmiş, 2014'te anne olmuştu

09 Şubat 2018, Cuma 15:32
Hande Ataizi ile Benjamin Harvey boşanıyor mu? Açıklama geldi
Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre, Hande Ataizi ile Benjamin Harvey çiftinden kötü haber geldi. İkilinin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Çiftin Leon adında bir çocukları bulunuyor.

''HER GECE AYNI ŞEYLER SIKICI''

Hande Ataizi evliliğe dair POSTA'ya şöyle konuşmuştu:

''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''

HANDE ATAİZİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Daha önce de birçok kez ayrılacakları yönünde haberler çıkan çiftten Hande Ataizi, iddiaları kesin bir dille yalanladı.




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