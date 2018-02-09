Hande Ataizi ile Benjamin Harvey boşanıyor mu? Açıklama geldi

''HER GECE AYNI ŞEYLER SIKICI''

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HANDE ATAİZİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

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Çiğdem Saltık

Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre,ileçiftinden kötü haber geldi. İkilinin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Çiftin Leon adında bir çocukları bulunuyor.evliliğe dair'ya şöyle konuşmuştu:''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''Daha önce de birçok kez ayrılacakları yönünde haberler çıkan çiftten, iddiaları kesin bir dille yalanladı.