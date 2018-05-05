Hande Ataizi: Türk tipi erkek modeli istedim



'ARKADAŞ OLAMADIK'



'ÖZ BABAM TARİKATA KATILDI'

Hande Ataizi'nin trans kadın rolünden ilk kareler

İdil Janet Demiray

, Lifetime TV’deki ‘seninmucizen’e konuk oldu. Kanalın başkanı Esra Oflaz Güvenkaya ve program moderatörü Lütfiye Pekcan’a içini döktü. 6 yıllık eşi Amerikalı televizyoncu’den 2 ay önce boşanan Hande Ataizi evliliğini anlattı. Babasının intiharından söz ederken göz yaşlarına boğuldu.■ “Evlilikte mücadele edin. Kurtarma şansınız varsa dayanın. Ailenin verdiği huzur çok güzel. Benjamin’den ayrılırken çok düşündüm. Arkadaş olamadık. Beraber gülüp eğlenmemizde sorun vardı. İletişim kuramadık. Türk tipi erkek hayal etmiştim. Aslında bunun Türklükle alakası yok, ama daha sahip çıkan bir erkek modeli istedim.”■ “Çalışıp paramı kazanıyorum. Ama Benjamin’den ‘Aşkım arkanda ben varım, hiçbir şeye ihtiyacın yok’ cümlesini duyamadım. Alman usulü de bir yere kadar. İlişkide kadın, kadın olarak kalacak. Erkek gibi olmayacak.”■ “Benjamin kimsenin vermediği en değerli şeyi verdi; oğlum Leon’u. Bir daha dünyaya gelsem yine onunla evlenirim. Her çarşamba eve geliyor, birlikte yemek yapıyoruz. Evcilik gibi. Bu tabloyu görünce bazen ‘Keşke ayrılmasaydım’ diyorum.”■ “Ben 2.5 yaşımdayken öz babam annemden boşandı. Bir tarikata katıldı. Geçmişi sildi. Onu hayatım boyunca bir ya da iki kez gördüm. Annemin ikinci eşine ‘Baba’ dedim. Ben 27 yaşındayken intihar etti. İkinci şansımdı, onu da kaybettim. İsyan etmedim, ama hep ihmal edildiğimi düşündüm.”