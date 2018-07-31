Hande Doğandemir'in moral tatili sürüyor
Kendisi gibi oyuncu olan Mert Fırat’tan 2.5 ay önce ayrılan Hande Doğandemir'in moral tatili sürüyor...
Ege'de stres atan Hande Doğandemir, önceki gün de Mustafa Denizli ile Çiğdem Kaya'nın kızları Lal Denizli'yle bir araya geldi.
İki yakın dost, bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi.
'YIKILMADIM AYAKTAYIM'
Ayrılık acısını çabuk atlatan güzel oyuncu, Instagram’da yayınladığı pozlarla adeta “Yıkılmadım, ayaktayım” mesajı veriyor.
Hande Doğandemir ve Mert Fırat ayrıldıktan kısa süre sonra Mert Fırat, İdil Fırat ile nişanlanmıştı.