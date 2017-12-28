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Hande Erçel: Bu haberler karalama kampanyası

Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra adı Murat Dalkılıç'la anılan Hande Erçel, hakkında çıkan haberler için "Kötü niyetli insanlar var. Bunlar karalama kampanyasıdır." dedi

28 Aralık 2017, Perşembe 11:16
Hande Erçel: Bu haberler karalama kampanyası
Hande Erçel, ödül aldıktan sonra adeta hedef haline geldi. Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan hemen sonra Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande, hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü.


"KÖTÜ NİYET VAR"


Hakkında çıkan haberler için ilk kez konuşan Hande, "Son dönemde yapılan haberlerin, belli bir kaynaktan beslendiğini düşündürecek kadar alenen kötü niyet barındıran bir karalama kampanyasına dönüştüğünü şaşkınlıkla ve büyük bir üzüntü ile izliyorum." diyerek uzunca bir açıklama yaptı.


İŞTE HANDE ERÇEL'İN O PAYLAŞIMI:


NE OLMUŞTU?


Geçen günlerde Hande Erçel ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Hande Erçel'in Mehmet Dinçerler'den ayrılmasının sebebi Mehmet Dinçerler'in cimri ve işkolik olmasıydı. 

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