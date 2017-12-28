Hande Erçel: Bu haberler karalama kampanyası



"KÖTÜ NİYET VAR"



İŞTE HANDE ERÇEL'İN O PAYLAŞIMI:

NE OLMUŞTU?

Hande Erçel ve Mehmet Dinçerler'in biten aşkı hakkında şok iddia!

Hande Erçel bıçak altına yattı

Elif Bayram

ödül aldıktan sonra adeta hedef haline geldi.ayrıldıktan hemen sonra Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande, hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü.Hakkında çıkan haberler için ilk kez konuşan Hande, "Son dönemde yapılan haberlerin, belli bir kaynaktan beslendiğini düşündürecek kadar alenen kötü niyet barındıran bir karalama kampanyasına dönüştüğünü şaşkınlıkla ve büyük bir üzüntü ile izliyorum." diyerek uzunca bir açıklama yaptı.Geçen günlerde Hande Erçel ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Hande Erçel'in Mehmet Dinçerler'den ayrılmasının sebebi Mehmet Dinçerler'in cimri ve işkolik olmasıydı.