Hande Erçel'in morali alt üst oldu (Siyah İnci dizisi bitiyor)

3 YILLIK OYUNCU

SİYAH İNCİ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

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Sosyal medyada dizinin'in kötü oyunculuğu yüzünden bittiği yorumları yapıldı. Hatta 24 yaşındaki oyuncuya '' adı takıldı.Bazı Instagram hesaplarıin bir türlü ağlayamadığı, bayılamadığı, olaylar karşısında tepki veremediği sahneleri paylaşıp ağır yorumlar yaptı.Bunları okuyup çıldıran'in morali alt üst.3 yıllık oyuncunun, Temmuz 2017'de reklam yüzü olduğu bir şampuan markasının tanıtımında yaptığı dansı da alay konusu olmuştu.Siyah İnci dizisi, 15 Şubat akşamı ekrana gelecek olan 20. bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecek.Dizinin final yapacağı haberini yapımcı Faruk Turgut duyurdu. Yapımcı Faruk Turgut, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajdaifadelerini kullandı.