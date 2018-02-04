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Hande Erçel'in morali alt üst oldu (Siyah İnci dizisi bitiyor)

Hande Erçel'in başrolünü Tolgahan Sayışman ile paylaştığı Star TV'deki Siyah İnci dizisi için final kararı alınmıştı

04 Şubat 2018, Pazar 10:55
Hande Erçel'in morali alt üst oldu (Siyah İnci dizisi bitiyor)
Sosyal medyada dizinin Hande Erçel'in kötü oyunculuğu yüzünden bittiği yorumları yapıldı. Hatta 24 yaşındaki oyuncuya 'Hande Reçel' adı takıldı.

Bazı Instagram hesapları Hande Erçel'in bir türlü ağlayamadığı, bayılamadığı, olaylar karşısında tepki veremediği sahneleri paylaşıp ağır yorumlar yaptı.

Bunları okuyup çıldıran Hande Erçel'in morali alt üst.

3 YILLIK OYUNCU 

3 yıllık oyuncunun, Temmuz 2017'de reklam yüzü olduğu bir şampuan markasının tanıtımında yaptığı dansı da alay konusu olmuştu.



SİYAH İNCİ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Siyah İnci dizisi, 15 Şubat akşamı ekrana gelecek olan 20. bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecek.

Dizinin final yapacağı haberini yapımcı Faruk Turgut duyurdu. Yapımcı Faruk Turgut, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "Siyah İnci 20. bölümde final yapacaktır..." ifadelerini kullandı.

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